Kermis Dreumel uitgebreid met braderie op dinsdag

DREUMEL - De kermis van Dreumel, die zaterdag 6 augustus begint, wordt uitgebreid met een braderie. Als deze een succes is, komt er in september bij de kermis in Beneden-Leeuwen een zelfde evenement.

Op dinsdag 9 augustus staan er op de Rooijsestraat en de Zwaanstraat zeventig kramen met onder meer kleding, brocante, oude ambachten en eten. De organisator van de braderie is geen onbekende in Dreumel: Joost Kooijmans. Hij heeft een boerderijwinkel net buiten het dorp en organiseert regelmatig markten en braderieën, zoals de voorjaars- en kerstmarkten in zijn woonplaats.

Quote Ouderen zijn vaak snel klaar op een kermis Joost Kooijmans, Organisator braderie Dreumel

,,Het bezoek aan de kermissen in Maas en Waal loopt wat terug. Met name ouderen zijn er vaak snel klaar”, zegt Kooijmans. ,,Met een braderie erbij is er wat meer te beleven.” Aanvankelijk had Kooijmans gekozen voor zondag 7 augustus. ,,Maar dan is ook de Dag van Druten, dus heb ik de braderie maar verplaatst naar de dinsdag. Veel mensen hebben vakantie en de campings staan vol, dus ik durf het wel aan.”

‘Zelfde parcours als de Dreumelse jaarmarkt’

De kermis wordt gehouden op het dorpsplein voor de H. Barbarakerk. De braderie staat dinsdag in een deel van de Rooijsestraat en de Zwaanstraat, aansluitend op de kermis. ,,Tot aan café ’t Karrenwiel, zodat daar ook wat reuring is”, zegt Kooijmans. ,,Het is het oude parcours van de Dreumelse jaarmarkt, die tot 25 jaar geleden werd gehouden.”

Het wordt volgens de Dreumelnaar een gevarieerde braderie. ,,We hebben kramen met kleding. Geen massaproducten, maar leuke boetiekjes. Verder sieraden, brocante, ambachtelijke kaas en mijn eigen kraam met fruit en streekproducten.” Eten is er ook volop. ,,Gebakken vis, Duitse braadworsten en er komt iemand uit Kenia met Afrikaanse hapjes. Verder zijn er oude ambachten en is er een kraam van de Corsoclub Maas en Waals. De mensen van de Streekmusical Maas en Waal, die in september in Afferden wordt gehouden, presenteren zichzelf als een soort living statues.”

,,Als de braderie een succes wordt, gaan we hetzelfde doen bij de kermis in Beneden-Leeuwen. Daar houden we dan een braderie op zondag 11 september.”