Kerngezonde Iris (37) uit Maasbommel doneert haar nier aan een wildvreemde: ‘Ik móest dit doen’

Niet iedereen snapt de keuze van Iris van Gelder-Brands (37), die kerngezond onder het mes gaat om een ander haar nier te doneren.



,,Mama gaat naar het ziekenhuis.’’ ,,Ben je ziek?’’ ,,Nee, ik ben niet ziek. Ik ga naar het ziekenhuis voor iemand anders. Om diegene mijn nier te geven.’’ ,,Oh, dat is lief. Maar dan heb je pijn, dat willen we niet.’’



Steun

Man Dennis: ,,Persoonlijk zou ik het nooit doen. Maar ik steun mijn vrouw voor 300 procent. En als je het even laat bezinken, is het een heel mooie gedachte. Want wat is een paar weken herstel als je beseft dat iemand anders zijn of haar leven terugkrijgt?”



Wie ‘iemand anders’ is, wist Iris tot voor kort niet. Ze zag een oproep van een - toen nog - onbekende op Facebook. Een hartenkreet.



Een vrouw van bijna 50 jaar oud met cystenieren die daardoor smeekt om een nier. Dit zodat ze langer van het leven met haar man en twee dochters kan genieten, dat ze misschien wel oma kan worden.