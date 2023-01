Kerstboomverbrandingsschaamte? Welnee

update Jongen ‘in geestelij­ke nood’ zit uren in hoogspan­nings­mast, hoogwerker strandt in nat veld

NIJMEGEN - Een jongeman heeft donderdagavond uren in een hoogspanningsmast aan de rand van Nijmegen gezeten. Hij zou in geestelijke nood verkeerd hebben. Volgens netbeheerder TenneT is het niet mogelijk alle hoogspanningsmasten zo te beveiligen dat er niet meer in geklommen kan worden.

6 januari