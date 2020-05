Klusjesman maakt kampvuurtje en gaat naar de wc; weiland vliegt in brand

Bijzondere diploma-uitreikin­gen voor Maas en Waalse leerlingen, maar het is nog geheim

16 mei WIJCHEN / DRUTEN - Een diploma via een McDonald's-achtige drive-through-straat. Of in een drive-in. Zo zou het voor de geslaagden van het Wijchens Maaswaal College kunnen gaan, begin juli. Ook het Pax Christi College in Druten werkt aan een onvergetelijke diploma-uitreiking.