‘Komt wel goed met Marieke, schat ik zo in’

KIJKEN De mooiste foto’s van Down The Rabbit Hole, dag 1: genieten van Froukje en ouderwets schommelen

De kop is eraf. Dag 1 van Down The Rabbit Hole is begonnen. De tienduizenden muziekliefhebbers, van wie velen donderdag al hun tenten opzetten op het festivalterrein in Ewijk, konden en kunnen deze vrijdag genieten van de eerste acts. Vooral zangeres Froukje maakte indruk. Maar Down The Rabbit Hole staat ook bekend om zijn sfeervolle acts buiten de podia. Fotograaf David van Haren was ooggetuige en legde de eerste van drie festivaldagen vast met zijn camera.