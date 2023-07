Kraaien agressief? Welnee, ze zijn superintelligent en passen zich heel snel aan, aldus vogelkenners

Stille Getuigen ULO Sint Jan in Oss is er niet zonder slag of stoot gekomen, nu wacht het gebouw na brand op herbouw

OSS - Vijfenzeventig jaar geleden stond de destijds nieuwe Mavo Sint Jan, toen nog de ULO, in het middelpunt van de belangstelling. Afgelopen week wederom, maar niet vanwege enig jubileum of open dag, maar vanwege de brand die een deel van het monumentale, leegstaande en verwaarloosde schoolgebouw verwoestte. Beter even terugkijken naar 1948 toen er vooral goed nieuws uit de Koornstraat kwam.