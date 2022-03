Lassen, rijgen en plakken: corsoclub Maas en Waal weer aan de slag voor Fruitcorso Tiel

Vaste ontwerper Paul Zwaan presenteerde maandagavond zijn maquette aan de leden van de vereniging. Nu is de grote kas met drie koepelzalen nog kaal en in miniatuur, maar aan het einde van de zomer moet er een fruitig, groen bouwwerk van zes meter hoog verschijnen. Zwaan: ,,Normaal hebben we vlakken waar de producten strak op worden geplakt. Nu willen we fruit en groenten gebruiken alsof die echt groeien. We gaan spruitjes rijgen die als slierten een draperend effect hebben.” Hij wil ‘een groene oase creëren door andere structuren en texturen te gebruiken’. Nog een idee van Zwaan: ,,Een druivenboom waar volle trossen druiven aan hangen.”

Veel minder ruimte

De constructiewerkers zijn eerst aan zet, later de plakkers. De club kan in tegenstelling tot voorgaande jaren, dit jaar voor de bouw niet terecht in de loods van boomkwekerij Van Rijn in Beneden-Leeuwen, vertelt voorzitter Renate Baas: ,,Die hebben ze zelf nodig. We mogen onze wagen nu afbouwen in een loods van Lemmers Zaadhandel aan de Van Heemstraweg in Beneden-Leeuwen.” Ze boeten qua ruimte fors in. Zwaan: ,,De wagen wordt daarom in twee delen gebouwd.” Het onderstel en de koepels. In Tiel wordt het geheel in elkaar gezet. ,,Het wordt nog spannend of de lijnen kloppend worden.”