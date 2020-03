LIVE | Hoorzitting over granuliet: ‘Of wethouder Ans Mol zich gepiepeld voelt door de rijksoverheid?’

Update/Video ‘Granuliet? Voor Den Haag is het een ver-van-mijn-bedshow’

12:24 BENEDEN-LEEUWEN/DEN HAAG - ,,Granuliet in Over de Maas? Voor Den Haag is dat een ver-van-mijn-bedshow.” Dat zegt Adrie Koppers uit Druten, een van de 22 passagiers in de bus die maandagmorgen richting Den Haag vertrok. De inzittenden willen bij de vergadering over granulietdumping in hún plas zijn.