Man (28) uit Tiel zonder rijbewijs opgepakt na wilde achtervolging Zaltbommel, reed met 120 per uur over fietspad

Maas en Waalse buitenba­den blijven deze zomer dicht

30 mei EWIJK/DREUMEL - Een duik nemen in de Maas en Waalse buitenzwembaden zit er deze zomer waarschijnlijk niet in. De Tuimelaar in Ewijk en De Zeven Morgen in Dreumel vinden het onverantwoord om open te gaan.