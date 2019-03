Man die probeerde jongens te verleiden mag niet alleen op pad

WAMEL - De 63-jarige man die in mei vorig jaar in Wamel jongens van acht en negen probeerde te verleiden hun geslacht aan hem te tonen, woont inmiddels onder toezicht in Nijmegen. Hij mag niet zonder begeleiding de straat op.

Dat bleek maandag op de rechtbank in Arnhem. Wat de officier van justitie betreft krijgt hij drie maanden voorwaardelijke celstraf. Ook moet hij begeleid blijven wonen, een behandeling ondergaan, worden gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs en op internetgebruik en wegblijven van minderjarigen. Daarnaast eiste ze een werkstraf van 120 uur.

Geld in ruil voor seks

Twee jongens vertelden dat ze achter de dijk in de uiterwaarden een hut aan het bouwen waren toen de man naar ze toe kwam. Hij vroeg of ze hun geslacht wilden laten zien. Daar gingen ze niet op in. Vervolgens vroeg de man of ze tien euro wilden hebben. Toen de jongens vroegen wat ze daarvoor moesten doen, antwoordde hij: seks. De jongens vonden het maar raar en gingen weg.



Daar bleef het niet bij. Een van de jongens vertelde dat hij een dag eerder ook al door de man benaderd was. Nog weer een andere jongen vertelde dat de man hem en zijn vrienden in het park bij de school had gevraagd of ze alles durfden. Toen ze ‘ja’ zeiden vroeg hij ze of ze hun geslacht durfden te laten zien.

Misbruikt

De man, die destijds begeleid woonde in Wamel, erkende de aantijgingen. Die 26 mei had hij op een bankje op de dijk een jointje gerookt, was hij seksueel opgewonden geraakt en naar de jongens toe gegaan.



Wat als de jongens op zijn voorstellen waren ingegaan? Het zijn jonge jongens die misschien helemaal niet hadden durven weigeren. ,,Dan was er niets gebeurd”, reageerde de verdachte op vragen. ,,Ik weet dat het niet goed is.” De man is zelf als kind seksueel misbruikt in een internaat.

Spijt en cannabisgebruik