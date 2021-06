Man die stiefzoon (12) opsloot en liet misbruiken blijft vastzitten: ‘Niet gebeurd als medeverdachte zich niet als geest voordeed’

Gemeente­raad spreekt in extra vergade­ring over windmolens in West Maas en Waal

1 juni West Maas en Waal komt binnen enkele weken met een begin van beleid voor windmolens in het gebied. De gemeenteraad, in overgrote meerderheid geen voorstander van windmolens, voelt de hete adem in de nek van het initiatief van Vitaal West Maas en Waal om zes windmolens te plaatsen en komt woensdag in een extra vergadering bijeen.