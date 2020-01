Man doet van achter muurtje live verslag van diefstal shovel, politie pakt daders: ‘Ik was vooral bang’

Spannend! Joost gaat wonen in dit huis dat zijn drie zussen hebben opgezet

26 januari BENEDEN-LEEUWEN - STRANG de woonvorm is een nieuw huis in Beneden-Leeuwen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is opgericht door de drie zussen van één van de bewoners. Zaterdag was er een drukbezochte open dag.