Man in scootmobiel in botsing met motor in Wamel; met spoed naar ziekenhuis

Hoeveel coronas­teun kregen bedrijven in Maas en Waal? Huisman stort terug, Thermen komt te kort

18 juli WIJCHEN/DRUTEN - Huisman Etech in Druten gaat het grootste deel van de coronasubsidie van 8,7 ton die het bedrijf ontving, terugstorten. Huisman is een van de grootste ontvangers onder de 862 bedrijven in het Land van Maas en Waal die steun kregen van de overheid om de coronacrisis te overbruggen. Ze hebben samen 26,6 miljoen euro ontvangen.