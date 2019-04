Mannen slopen brievenbus in Beneden-Leeuwen, brokstukken beschadigen auto

Warmtecame­r­a­dro­ne ziet geen gruttones­ten, wel hazen

23 april MAASBOMMEL/ALTFORST - Het is winderig en daardoor best fris, in het ochtendschemer op deze vroege dinsdag in het weidegebied tussen Maasbommel en Altforst. Maar de wind is niet zó sterk dat de drone-met-warmtecamera aan de grond moet blijven. Dus is de jacht op gruttonesten geopend.