Marga kijkt uit op een monument in verval: ‘Als je er niets aan wilt doen, verkoop het huis dan toch’

Deest is rood vlekje in groenblau­we zee van Maas en Waal: de SP is er groot

24 maart DEEST - In Deest werd bij de Tweede Kamerverkiezingen vorige week de SP groot. En dat is bijzonder in de 24 dorpen in Maas en Waal. De VVD werd overal de grootste, maar in elk ander dorp strijden daarna PVV, CDA en D66 om een plek bij de grootste drie.