‘Mensen wisten dat het onvermijdelijk was’: deze vier kerken in West Maas en Waal gaan dicht

BENEDEN-LEEUWEN - De Sint Christoffelparochie in West Maas en Waal heeft de knoop doorgehakt. Het bestuur heeft samen met de parochianen besloten welke vier kerken, van de acht in totaal, worden gesloten. Het zijn de H. Donatuskerk in Altforst, de H. Lambertuskerk in Maasbommel, de H. Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen en de H. Victorkerk in Wamel.

Het nieuws werd woensdagavond in Beneden-Leeuwen aan de parochianen bekendgemaakt. ,,Het was een heel moeilijk proces van afweging. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten”, zegt bestuurder Jan de Leeuw. ,,Het is droevig dat het zo gelopen is.”

Rondgang

De keuze komt de parochianen niet koud op hun dak vallen, volgens De Leeuw. ,,We zijn er al anderhalf jaar mee bezig. Mensen wisten dat het onvermijdelijk was.” Het kerkbestuur maakte daarbij in september een rondgang langs alle acht kerken om met de parochianen te praten en uitleg te geven over de penibele financiële situatie. Het kerkbezoek en het aantal vrijwilligers liep bovendien sterk terug.

De Leeuw: ,,We hebben gekeken naar de vitaliteit van de acht kerken, hoeveel kerkbezoek er nog is en hoe actief de locatieraden zijn. In welke kerk het vlammetje nog wat aan te wakkeren is in de toekomst.” Het kerkbestuur keek naar de geografische spreiding van de kerken en de financiële kant. ,,Wat de bijdrage van de geloofsgemeenschap is, ook per parochiaan.”

Bisschop moet toestemming geven

De H. Barbarakerk in Dreumel en de H. Alphonsus de Liguorikerk in Beneden-Leeuwen blijven bestaan. ,,Dit zijn de liturgische centra, die hebben nog een pastorie. Dat speelde mee.” Ook de H. Lambertuskerk in Alphen en de H. Servatiuskerk in Appeltern blijven hun functie als kerk behouden.

Het voorgenomen besluit gaat in januari naar de bisschop, die moet toestemming geven voor de kerkelijke ontheffing. ,,We hebben nog geen concrete data van de sluiting, dat wordt misschien zomer volgend jaar.”

Volledig scherm De katholieke SintServatiuskerk van Appeltern uit 1907 blijft bestaan. © Eveline van Elk

