Met je eigen bord naar dorpsbarbecue

VideoBOVEN-LEEUWEN - Kleurrijke tenten en doeken met tropische motieven, loungemuziek, een kampvuur om stokbroodjes te roosteren. Het was gisteravond goed toeven in Park Groenewoud in Boven-Leeuwen. De tweede editie van BBQ at the Park stond in het teken van het Spaanse eiland Ibiza.