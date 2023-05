Met korting naar vier Maas en Waalse musea: samenwerking moet meer bezoekers trekken

Melissa (35) vecht door: ze verliest een nier en haar zoontje is halfblind, maar het ziekenhuis ontkent schuld

Melissa Klement uit Losser ondergaat in het Radboudumc in december 2021 met spoed een keizersnee. Dat loopt niet zoals gepland. Zij verliest een nier, haar zoontje loopt hersenschade op. Geen medische misser, zegt het ziekenhuis. De Losserse laat het er niet bij zitten. Het geschil is al hoog opgelopen.