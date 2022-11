Met zwaailichten door de mist naar de stikstofavond in Appeltern. Waar gedeputeerde Drenth de boeren deels geruststelt

’t Veerhuis in Wamel wordt opvang Oekraïense vluchtelin­gen

BENEDEN-LEEUWEN - Er komen Oekraïense vluchtelingen in ’t Veerhuis in Wamel. Het voormalig hotel en restaurant dat in 2021 failliet ging, moet daarvoor eerst kort worden verbouwd. De Oekraïners die nu in een deel van Huize Henricus zitten, zullen er uiterlijk half januari naartoe verhuizen.

27 oktober