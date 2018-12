Michael van Gerwen komt naar darttoernooi in Wamel

Politie vindt illegaal vuurwerk bij grote kluisjes­con­tro­le op Pax Christi College

4 december BENEDEN-LEEUWEN/ DRUTEN - Bij een grote kluisjescontrole bij het Pax Christi College in Beneden-Leeuwen en Druten is dinsdagochtend illegaal vuurwerk gevonden door de politie. Dat zat verstopt in de jas van een leerling. Het vuurwerk, ‘een paar rotjes van het kaliber dat je liever niet ziet’, is in beslag genomen en de scholier is doorverwezen naar Bureau HALT.