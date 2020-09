Minister: granuliet in Alphen is helemaal niet 1000 keer gevaarlijker dan gedacht

Een paar weken geleden werd bekend dat Rijkswaterstaat heeft een ernstige fout gemaakt bij de berekening van de schadelijkheid van de granulietstort in Over de Maas bij Alphen. Door een rekenfout, met factor 1000, leek het alsof bindmiddel dat in granuliet - een soort steenslijpsel - zit in geen enkel geval gevaarlijk is. Maar dat is niet zo.