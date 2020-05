Minister houdt voet bij stuk: ‘Alleen finale oordeel granuliet telt’

Hoe de granuliet­stort in Over de Maas bij Dreumel een wel­les-niet­tes spel blijft

11 mei DREUMEL/ALPHEN - Granuliet is giftig zegt de een. Niet giftig, zegt de ander. Granuliet is veilige grond, zegt de één. Het is afval, roept de ander. De granulietstort in Over de Maas blijft de gemoederen in Den Haag en in West Maas en Waal bezig houden. Hoe de minister ook roept dat alles veilig is.