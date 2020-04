Minister laat stort doorgaan, granietbedrijf wil deskundige aansprakelijk stellen

Het bedrijf wil Gustaaf Biezeveld, een voormalig milieuofficier van Justitie, via de rechter persoonlijk aansprakelijk stellen voor uitspraken die hij heeft gedaan over de stort van granuliet. Deze stof kan niet gezien worden als grond en mag niet worden geloosd in Over de Maas, stelde Biezeveld in de Tweede Kamer. Het is een misdrijf waarvan aangifte gedaan moet worden, zei hij.



Woordvoerder Hans Stupers van Graniet Import Benelux BV stelt dat zijn bedrijf duidelijk schade heeft ondervonden van de uitspraken van Biezefeld. Hij meent dat de rechtsvervolging geen poging is Biezeveld te intimideren. ,,Hij zegt dingen die niet waar zijn en meent dat de rechter een uitspraak moet doen, wij vinden dat ook.’’