Minister: stort granuliet is niet schadelijk, maar wel extra onderzoek om onrust weg te nemen

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat het toepassen van granuliet geen schadelijke gevolgen heeft voor de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken die in de loop van de jaren zijn gedaan. Dat er intern bij Rijkswaterstaat onenigheid was over de stort bij Over de Maas komt volgens de minister vooral doordat een interne discussie bij de organisatie lang duurde.



Die discussie, ‘waar de verantwoordelijke minister te laat bij was betrokken’ ging over de vraag of granuliet nu als ‘grond’ of als ‘bouwstof’moet worden gezien. Pas na anderhalf jaar discussie velde de top van Rijkswaterstaat samen met het ministerie in oktober 2019 het oordeel dat er geen reden is om granuliet te zien als bouwstof. De stof kan wat Den Haag betreft gewoon gezien worden als grond en mag dus gedumpt worden in ontzandingsplassen.