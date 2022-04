Modelspoorweekend in Boven-Leeuwen: ‘Later wil ik ook zo'n mooie spoorbaan’

De vader van Belle en Pippa is lid van de Modelspoorclub Maas en Waal. Die houdt dit weekend in D'n Dulper het Modelspoor Weekend 2022. Het diorama waar de twee meiden naar staan te kijken, is zeker het bewonderen waard. ,,Het stelt Nijmegen voor zoals het er uit zou hebben gezien als de tram er nog was geweest’’, vertelt voorzitter Bas Vrij (69) van de modelspoorclub. Die tram reed tot midden jaren ’50 van de vorige eeuw onder meer over de Waalkade.

Miniatuurbieten op een transportband

Jeroen Windhorst (40) is met zijn partner Amar Sjauw en Wa (36) naar Boven-Leeuwen gekomen om de landschappen en treinen te bekijken en gelijkgestemden te ontmoeten. De twee hebben thuis een flinke spoorbaan-op-schaal. ,,Het leukste is het bouwen er aan. Je zit in je eigen bubbel, bent even helemaal weg van de wereld om je heen, die steeds jachtiger wordt. Je kunt er helemaal in opgaan.’’



Een blikvanger is de Oude Haven, geïnspireerd op de haven van Veghel, aan de Zuid-Willemsvaart, in de jaren ’50. Op de voorgrond zien we een schip, met daarboven een kraan op rails. De kraan is bezig het schip leeg te scheppen. Hap voor hap worden de (miniatuur)bieten op een transportband geschept. ,,Ik heb de kraan gemaakt met behulp van een 3D-printer’’, vertelt Leo Boekhoven. ,,En het leuke is: een ander is weer heel goed met computers. Hij heeft de boel zo geprogrammeerd dat die kraan precies doet wat we willen. Daarvoor ben je nou een club.’’



Het modelspoorweekend vindt dit weekend plaats in D’n Dulper in Boven-Leeuwen, beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt 3,50 euro. Meer informatie: www.mscmaasenwaal.nl.