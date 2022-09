Moeders Daisy en Wendy verloren een zoontje: ‘Elke minuut die je niet met je kind hebt gehad, is er een te veel’

Met video De terugkeer van de woongemeen­schap: Harm (25) gaat met zijn vrienden wonen in het dorpshuis

Een huis kopen zit er voor veel starters niet in, want onbetaalbaar. En voor een huurwoning zijn jarenlange wachtlijsten. Maar er is nog een mogelijkheid: samen met je toekomstige buren een huis bouwen, of samenwonen in een woongroep. Het fenomeen collectieve woonvormen staat opnieuw in de belangstelling.

