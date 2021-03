Moeke Mooren ondergaat flinke facelift: ‘Toch hadden we liever niet verbouwd’

APPELTERN – Vaste bezoekers van horecabedrijf Moeke Mooren in Appeltern zullen het niet meer terugkennen wanneer de deuren weer geopend worden. Nu de boel vanwege de coronaregels op slot ging, is besloten flink te verbouwen. Liefst twaalfhonderd vierkante meter wordt onder handen genomen. ,,Normaliter doe je dit absoluut niet.”

Je moet een goede verbeelding hebben om nog zalen of een restaurant te herkennen. Betonnen pilaren staan in een kale grijze ruimte, tussenwanden zijn weggehaald en van vloerbedekking geen spoor. Buizen en draden steken uit vloer of plafond, gereedschappen staan overal. Het is duidelijk: er wordt gewerkt bij Moeke Mooren. Directeur Joep van Gruijthuijsen laat ons zien wat er allemaal staat te gebeuren. ,,Dit is de eerste keer sinds de oprichting in 1989 dat we het complete pand onder handen nemen.”

Volledig scherm Verbouwing van Moeke Mooren © David van Haren

,,Meerdere keren zijn kleine aanpassingen gedaan of delen toegevoegd aan het pand. Maar zo rigoureus als we het nu aanpakken, hebben we niet eerder gedaan.” Zo komt de entree in het midden van het pand te liggen. Waar eerst de koelcel van de keuken was, loop je nu de receptie binnen. De oude receptie wordt een zaaltje en de oude zalen worden het restaurant.

Quote We zijn erg tevreden over de plannen, maar toch hadden we liever niet verbouwd. Liever waren we open geweest, zodat we gewoon gasten kunnen ontvangen Joep van Gruijthuijsen

De handen uit de mouwen

Samen met het personeel heeft de familie Van Gruijthuijsen de handen uit de mouwen gestoken. ,,Onze eigen medewerkers hebben meegesloopt en geschilderd bijvoorbeeld.” Dat schilderen is te zien. Op veel plekken zijn de oude oranje en rode kleuren vervangen door blauw. Onder meer bij de bowlingbaan, die na wat kleine aanpassingen al zo goed als klaar is.

Volledig scherm Impressie van hoe Moeke Mooren eruit gaat zien na de verbouwing. © Moeke Mooren

De verbouwing kan nu gebeuren omdat Moeke Mooren verplicht gesloten is. Maar daar zit ook net de crux. Van Gruijthuijsen: ,,We zijn erg tevreden over de plannen, maar toch hadden we liever niet verbouwd. Liever waren we open geweest, zodat we gewoon gasten kunnen ontvangen. Een grote verbouwing als deze doe je normaliter absoluut niet. De bedoeling was eigenlijk alleen het opknappen van de entree.”

Het plan is om begin mei klaar te zijn met de verbouwing. Dan is het wachten op versoepelingen van de coronaregels wanneer Moeke Mooren weer open kan. ,,Onze gasten zullen het eten en de gastvrijheid nog zeker herkennen, maar verder wordt het een stuk moderner en meer open.”

Volledig scherm De Korenmolen. © David van Haren

Pannenkoeken

Ook ongeveer een halve kilometer verderop staan veranderingen te wachten. Restaurant De Korenmolen wordt namelijk omgeturnd tot een pannenkoekenrestaurant. ,,Doordat we de keuken van Moeke Mooren aanpassen, worden we bij de Korenmolen een concurrent van onszelf. Daardoor maken we een omslag in de keuken”, vertelt Van Gruijthuijsen.



Naast pannenkoeken kan men over een paar weken bij De Korenmolen ook terecht voor wafels en poffertjes, terwijl een deel van de oude kaart behouden blijft.

Volledig scherm Eigenaar Joep van Gruijthuijsen. © David van Haren