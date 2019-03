Mogelijk uitstel slibstort in Vonkerplas

Brandbrief

De Vonkerplas zou meegenomen kunnen worden in een groot onderzoek van 25 plassen naar de nut en noodzaak van het minder diep maken van plekken waar voorheen zand en klei is gewonnen. Staatsbosbeheer dreigt echter roet in het eten te gooien, door al voor 2022 grond in de plas te storten.



Onderzoek naar de natuurwaarden heeft dan geen zin meer, omdat de omgeving ernstig verstoord is. In een brandbrief aan de staatssecretaris vragen verontruste bewoners, verenigd in het Burgercollectief Dreumelse Waard, de stort uit te stellen.



Volgens voorstanders zorgt verondiepen voor versterking van de natuur, maar in en om de Vonkerplas komen al veel bijzondere planten en dieren voor, zegt het burgercollectief. Dat is gematigd positief over de het debat in de Tweede Kamer. ,,De staatssecretaris heeft ons niets toegezegd. Maar we zijn blij dat ze ook vindt dat je eerst onderzoek moet afwachten voordat ze gaan storten’’, zegt Gert-Jan van Engelen van het burgercollectief. Hij houdt echter een slag om de arm. ,,Want we hebben gekkere dingen meegemaakt in dit dossier.’’