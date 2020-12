Monolietfriet moet horeca steunen na ontdekking mysterieuze zuil in Beneden-Leeuwen

Mysterieu­ze monoliet duikt op in Beneden-Leeu­wen

9 december BENEDEN-LEEUWEN - Een geheimzinnige zuil is opgedoken in de Zandstraat in Beneden-Leeuwen, de ‘monoliet van Maas en Waal’. Nadat in Utah (VS) een vreemde zuil opdook midden in de woestijn, gaat inmiddels een ‘monolietenregen’ de hele wereld rond. Overal duiken de kunstwerken op.