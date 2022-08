Moordhuizen krijgt vijf extra huizen, maar éérst de bodem opschonen

MOORDHUIZEN - Er komen vijf extra woningen aan De Hul in Moordhuizen bij Alphen. De gemeente West Maas en Waal juicht de plannen van de initiatiefnemer in het buurtschap op het huidige bedrijfsterrein toe. Ze wil namelijk de komende vier jaar een ‘inhaalslag maken’ in de woningbouw binnen de kleine kernen.

De gemeente schrijft dat er in ‘sommige kleinere dorpen de afgelopen jaren weinig is gebouwd. Veel woningbouw is in Beneden-Leeuwen geland, terwijl er ook in de andere kernen behoefte aan nieuwe woningen was.’

Het levert onder andere een bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen. Er moet een achterstand in de woningbouw worden ingehaald. West Maas en Waal stimuleert ‘haar inwoners om hier plannen voor in te dienen’.

Om de bouw van de woonhuizen in Moordhuizen mogelijk te maken, zal de gemeente de bestemming van de bebouwing op het perceel wijzigen. Dat is namelijk sinds de jaren 60 een bedrijfsbestemming.

‘Ernstige bodemverontreiniging’

Er komen vijf woningen aan De Hul. Drie vrijstaande huizen en een twee-onder-een-kapwoningen. De initiatiefnemer creëert bij deze huizen ook dertien parkeerplaatsen, bij de huizen en langs de weg. Dat is volgens de parkeernorm die de gemeente aan de nieuwbouw stelt.

Er is wel een ‘maar’. De bodem van een deel van het perceel blijkt na onderzoek ‘ernstig verontreinigd’ te zijn. De gemeente wil dat de eigenaar de grond saneert. Pas dan kan er gebouwd worden.

Er is tot 2030 in de hele gemeente West Maas en Waal behoefte aan in totaal 870 extra woningen. 30 procent daarvan moet sociale huurwoningen zijn.

In Alphen is er volgens de gemeente behoefte aan honderd extra woningen. Daarvan zijn er 26 gerealiseerd en zitten er 49 in de planning. Tot en met vorig jaar zijn er in de gemeente 486 nieuwe woningen gebouwd. Het initiatief in Moordhuizen zorgt voor een welkome aanvulling.