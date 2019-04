Motorrijder (76) uit Beneden-Leeuwen verongelukt in Sauerland

Snollebol­le­kes vanavond niet naar Pleinpop in Alphen, zanger is ziek

7 april ALPHEN - Snollebollekes die vanavond het driedaagse muziekevenement Pleinpop in Alphen zou afsluiten, heeft afgezegd. Zanger Rob Kemps, die vorige week twee keer voor een uitverkocht Gelredome in Arnhem stond, is ziek. De vervangende act is Helemaal Hollands en die gaat de negentiende editie evenzogoed knallend afsluiten, aldus organisator Marieke Soetekouw.