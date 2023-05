Musical in het Moas en Woals over gatengravers en verondiepers: ‘We worden met zijn allen belazerd’

Duurzaam­heid staat niet bovenaan de agenda bij de Brabantse profclubs: ‘Er is te veel focus op de waan van de dag’

Energieslurpende koelkasten of dieselaggregaten vervangen, stadionruimtes beter isoleren en verwarmingen lager draaien; Brabantse profclubs kijken sinds de energiecrisis plots kritischer naar hun verbruik. Maar een echte klimaatstrategie? Die ontbreekt bij de meesten. ,,Over het algemeen doet iedere club wel iets aan duurzaamheid, maar beleid opstellen is vaak een brug te ver.”