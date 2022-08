Nam iemand wraak op ‘de betonboer’ in Altforst? ‘Kan niets anders zijn dan een afrekening’

Hij werd vrijdagochtend in alle vroegte overvallen, gekneveld en toegetakeld in zijn woning aan de Woerdsestraat in Altforst. Uit zijn verklaring blijkt dat het gaat om drie overvallers. De politie heeft nog niemand opgepakt.



De alleenstaande Altforstenaar is in 2014 tot een gevangenisstraf van dertig maanden in een witwaszaak veroordeeld, zo bevestigt een medewerker van de Rechtbank Amsterdam. De rechter achtte bewezen dat hij zich schuldig had gemaakt aan valsheid in geschrifte via valse facturen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Deze organisatie lichtte banken via valse beleggingen voor miljoenen op. Ze sluisde deze bedragen door en nam het geld vervolgens contant op. Van de 44 miljoen euro aan verduisterde gelden, is 43 miljoen teruggevonden, 1 miljoen kon niet meer worden achterhaald.