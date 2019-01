‘Nashville-preek’ van pastoor valt verkeerd en zet Wamelse kerk op scherp

REPORTAGE/FOTOSERIE Kaliwaal vol bagger en toch prachtig natuurge­bied

10 januari DRUTEN/BOVEN-LEEUWEN - De Kaliwaal is in het nieuws na vragen van Kernachtig Druten. De partij ziet de slibstort in de plas het liefst stoppen. Burgemeester en wethouders van Druten zeggen dat daarvoor de provinciale vergunning zou moeten worden opengebroken. Dat zou Druten op kosten jagen. Maar het is volgens hen ook niet nodig want de stortingen zijn verantwoord. Zeven vragen en antwoorden over de Kaliwaal.