Niemand is gerustgesteld na brief minister over granuliet: ‘Gaan er maar vanuit dat het een slechte 1 aprilgrap is’

Minister houdt vol: stort van granuliet niet schadelijk

12:26 DEN HAAG/ALPHEN - De stort van granuliet vormt écht geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat zegt minister van Veldhoven in een reactie op grote zorgen in de Tweede Kamer over de stort in de plassen van Over de Maas bij Alphen. Morgen stemt de kamer over het stopzetten van de stort, maar nu is al duidelijk dat de minister maar beperkte machtsmiddelen heeft.