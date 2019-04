Nieuwe snelweg in West Maas en Waal ‘biedt kansen’

,,We zijn in principe voorstander van een brug over de Maas, om beter ontsloten te worden met Brabant’’, zegt West Maas en Waals verkeerswethouder Ans Mol in een reactie op het aangekondigde onderzoek van Rijkswaterstaat. Die maakte recent bekend te gaan studeren op een nieuwe weg tussen de Alexanderbrug bij Leeuwen en Knooppunt Paalgraven bij Oss, om zo verkeer van de A2 bij Zaltbommel weg te lokken. Als één van de negentien potentiële oplossingen tegen het groeiende fileleed op de A2 tussen Den Bosch en Knooppunt Deil.



,,Je staat in de spits vaak westwaarts vast voor een openstaande brug bij Heerewaarden en oostwaarts door files op de Maas en Waalweg tussen Druten en Knooppunt Ewijk. En zuidwaarts ben je altijd weer afhankelijk van die pontjes’’, is de visie van Mol. ,,Terwijl de Alexanderbrug over de Waal heeft bewezen Maas en Waal goed te ontsluiten: betere bereikbaarheid - ook als je zoals in 1995 voor hoogwater moet vluchten - en meer economische welvaart.”