Noodkreet: Dreumelse archeoloog vindt 500.000 historische objecten, maar waar moeten ze naartoe?

Kerkhoven en lokale amateurarcheologen stuitten, bijna bij toeval, op de rijkste vindplaats van het land: zandwinning Over de Maas. Vlakbij zijn Dreumelse voordeur. Maar er is geen goede plek om de honderdduizenden vondsten te bewaren, laat staan om ze te tonen. Al jaren praat hij erover met de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de gemeente West Maas en Waal en de provincie Gelderland. Die laatste is de overheid die de knoop moet doorhakken. Tot nog toe is dat niet gebeurd.

,,Ik ben enorm bezorgd”, verzucht Kerkhoven. ,,Het is tijd. Help ons. Op een paar lieve, goedbedoelde pogingen van de gemeente en RCE na, is er nog niets gebeurd. Al sinds 2017 gebeurt er feitelijk niets. Dit komt mede door de vele wisselingen van de wacht door de jaren heen en ook uiterst vervelende personele omstandigheden. Maar de de provincie heeft de sleutel. Het is nu echt nodig mensen, dit is een wake-upcall.”