Omwonenden ‘zwijgen opgelegd’ bij mogelijke slibstort in plas Alphen

LONGREAD Pionieren in de ruilverka­ve­ling van de jaren vijftig: 'Het was hier een en al aerremoei’

22 november DREUMEL - ,,Het was hier zo'n aerremoei meneer, dat kunt u zich niet voorstellen.'' Ruilverkavelingsboer Albert van der Eijk (90) zegt het wel vier keer tijdens ons gesprek. Hij is een van de laatsten van zijn generatie, de ruilverkavelingsboeren die vanaf 1954 in Maas en Waal aan de slag gingen.