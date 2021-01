Onbekenden vernielen bosje in Beneden-Leeuwen: ‘Dit is de brutaliteit ten top’

Het Jachtsei­zoen is geopend in Alphen!

14 januari ALPHEN - Mensen die woensdagmiddag door Alphen liepen, konden zomaar oog in oog komen te staan met een boef. Zo eentje in een boevenpak. Zo echt dat hij eigenlijk niet echt kon zijn. Dat was hij ook niet. Hij nam deel aan het spel Het Jachtseizoen, dat door Alphense kinderen werd gespeeld.