Onderzoek naar stort Over de Maas van de baan: ‘Het gebeurt goed, of het gebeurt niet’

UPDATE Man zwaarge­wond naar het ziekenhuis na val van dak in Appeltern

19 februari APPELTERN - Een man is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij van een dak was gevallen van een gebouw aan de Munseweg in Appeltern. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil niet vertellen wat de toedracht van het ongeluk was. Er was in ieder geval geen sprake van een zelfmoordpoging, wil de politie wel kwijt.