Onrust in de Hey Acker. Staan antikraakbewoners binnenkort op straat?

Zorggroep Maas & Waal sloot tien jaar geleden de deuren van het verzorgingshuis. Nu zijn de plannen voor de verbouwing klaar. Er komen 46 appartementen in de Hey Acker. Twee kamers worden samengevoegd tot een woning. In het gebouw wonen nu zo’n zestig mensen.



De zorggroep presenteerde het plan al begin oktober aan de gemeenteraad. De bewoners van de Hey Acker volgden die bijeenkomst via een livestream. Ze schrokken zich een hoedje van de plannen en zaten met veel vragen. De werkzaamheden zouden al in januari 2022 plaatsvinden, zo begrepen ze. Interveste, de verhuurder van de antikraakwoningen, had ze hier toch over moeten informeren, zo stellen de bewoners. Waarom was dat niet gebeurd?



,,Toen we het eerste gerucht hoorden, hebben we meteen een mail gestuurd. Interveste beweerde er niets van te weten”, zegt Sam Hol (28), een van de bewoners van de Hey Acker.