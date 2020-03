Ontroerend: Oma Nellie (95) kan achterkleinkind eindelijk op groot scherm zien, met dank aan Robert ten Brink

De manier waarop ze het huiselijke filmpje krijgt voorgeschoteld is dan ook wel wat overweldigend voor een 95-jarige. Op de parkeerplaats van St. Elisabeth, het Beneden-Leeuwense verzorgingshuis waar ze sinds een jaar of twee woont, is er een enorm videoscherm voor aangevoerd. Met de groeten van het televisieprogramma All You Need Is Love.