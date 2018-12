Onzekerheid voor Gelderlanders door Brexit: ‘kan ik investeren in mijn huis of is alles voor niets?’

Omzichtig opereren met Expeditie Over de Maas

10 december BENEDEN-LEEUWEN - Hoe de archeologische collectie van Expeditie Over de Maas in de toekomst wordt gepresenteerd? Burgemeester en wethouders West Maas en Waal maken geen keus. Ze laten de discussie over aan de leden van de gemeenteraad. Musea in de streek zijn bang voor de concurrent.