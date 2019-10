Opgepakte zakenman ontvluchtte Turkse gevangenis: ‘Het leven was er mensonterend’

Het is misschien maar goed dat Kees van der Eijk er eens goed voor gaat zitten om alles aan het papier toe te vertrouwen. Aan tafel in zijn tijdelijke onderkomen in Arnhem, een kantoorappartementje van een zakenkennis waar hij sinds een week of twee woont, schieten de verhalen van de Leeuwense zakenman nog alle kanten op.



Over verraad door een zakenvriend, over zijn gespleten familie, over mislukte projecten, de drugshandel waarbij hij betrokken zou zijn, over het leven in de cel en een falend rechtssysteem in Turkije. De rode draad: hij is absoluut niet schuldig.



,,Ik heb mijn hele leven nog nooit drugs gezien", zegt hij. ,,Ik heb misschien af en toe wat te hard gereden, maar meer heb ik niet met Justitie te maken gehad. In Maas en Waal hangt nu een sfeertje van ‘het zou allemaal weleens waar kunnen zijn’. Daarom zit ik nu maar even in Arnhem.”