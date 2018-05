Opkomst bewonersavond tekent zorgen over 'Vonkerplas als afvoerputje'

Samenstelling grond

De voornaamste zorgen van het collectief en inwoners richten zich echter op de samenstelling van de grond die gebruikt gaat worden voor de verondieping. Die zorgen zijn gebaseerd op het naastgelegen project Over de Maas, waar volgens Dreumelse Waard niets dan afval en vervuilde grond uit het buitenland is gestort.

,,We weten niet wat er precies in zit, behalve wat blijft drijven’’, zei Gert-Jan van Engelen tijdens de presentatie, doelend op afval dat aan de oevers van het Over de Maas-project is gevonden. ,,Over de Maas is één grote vuilnisbelt.’’