Opsluiting en seksueel misbruik stiefzoon (12) in opdracht van geesten, zegt zijn stiefvader (40)

oproep Was jij betrokken bij een ongeval op een gevaarlij­ke plek in Maas en Waal? Deel je verhaal met ons!

7 januari Binnenkort publiceert De Gelderlander een overzicht van de gevaarlijkste wegen en kruisingen in het Land van Maas en Waal. We willen graag in contact komen met mensen die op één van die plekken betrokken zijn geweest bij een ongeval. We willen graag jouw verhaal horen en willen de meest aangrijpende, vreemde of tot de verbeelding sprekende verhalen publiceren op de site van De Gelderlander en in de krant.