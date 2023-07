Organisatoren ‘Straffen Toebak’ blikken terug op geslaagde editie

indebuurt.nl Nieuw in Oost: bij AYA scoor je natuurwijn, bier en Aziatische happen

Krokante gyoza, spicy dumplings en een goed glas natuurwijn: chef-kok Ate Coenraad brengt het fijnste van de Aziatische keuken naar Nijmegen. In zijn nieuwe restaurant AYA in Oost strijk je de hele dag neer voor happen die je doen denken aan het verre oosten. In de knusse ‘woonkamer’ of schaduwrijke binnentuin.