Oud-agent Menno Binsma uit Leeuwen fotografeert nu, voor de politie: ‘Ik heb zelfs opnieuw de eed moeten afleggen’

BENEDEN-LEEUWEN - Dat Menno Binsma (64) uit Beneden-Leeuwen politieman zou worden, stond al bij zijn geboorte vast. ,,Ik kom uit een politiefamilie.” In 1976 begon hij als rijkpolitieagent in Beneden-Leeuwen. Naast zijn werk in uniform ontwikkelde hij een interesse in fotografie. Zijn inspiratie haalde hij uit het werk van de beroemde Erwin Olaf. Schreef zich in de jaren 90 officieel ook in als fotograaf.