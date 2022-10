Oud worden in Lauwe? Leer van de ‘wet van tante Til’

Het aandeel 65-plussers binnen de totale bevolking neemt toe. In een plattelandsgemeente als West Maas en Waal is dat aandeel groter dan gemiddeld. In Beneden-Leeuwen is dat nóg groter, omdat voorzieningen de centrumplaats aantrekkelijk maken voor ouderen.

Het is dus hoog tijd om het erover te hebben, vindt Old Skool. Onder de titel ‘Hoe houden we het leuk in Lauwe?’ heeft de Leeuwense seniorenclub een discussiemiddag belegd in thuishonk Ons Huukske. Het is een onderwerp dat leeft, want er zitten zeker honderd Leeuwenaren in de zaal.