Oude Mercedes begint spontaan te branden eindigt volledig verwoest

Onthulling van gepelde kano gaat zaterdag gepaard met bootje varen, wandelen en fietsen

8 mei DREUMEL/ALPHEN - Wie wil kennismaken met een van de best bewaard gebleven Romeinse vaartuigen ooit in Nederland gevonden? Dat is de vraag die Expeditie Over de Maas, het archeologieproject in de gelijknamige zandwinning, stelt aan alle geschiedenisliefhebbers.